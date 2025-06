肝臓を守るために避けるべき5つの習慣

肝臓はエネルギーの貯蔵や有害物質の解毒などの機能を備えた非常に重要な臓器です。そんな肝臓を守るために避けるべき5つの習慣をキングストン大学で薬学講師を務める ディパ・カンダー 氏が解説しています。 Five common habits that might be harming your liver https://theconversation.com/five-common-habits-that-might-be-harming-your-liver-256921 ◆避けるべき習慣その1:過度な飲酒 アルコールを摂取すると、肝臓はアルコールを分解して体外に排出しようとします。しかし、アルコールを摂取しすぎると肝臓のアルコール分解プロセスが行き詰まり、毒性のある物質が蓄積して肝細胞にダメージを与えます。 飲酒が原因の肝臓疾患は段階的に進行し、初期段階では肝臓に脂肪が蓄積する脂肪肝の症状が現れます。脂肪肝は飲酒を控えれば治りますが、飲酒を続けると肝炎や肝硬変といった重度の疾患へとつながります。

2025年06月20日

You can read the machine translated English article 5 habits to avoid to protect your liver….