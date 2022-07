2022年07月13日 23時00分 メモ

こっそりバイアグラを混ぜて「性的能力強化」をうたったハチミツベースの商品に重大な健康リスクがあるとFDAが警告



心疾患予防や関節痛の緩和などと合わせて「性的能力の強化」をうたって販売されている4社のハチミツを含む製品に対してアメリカ食品医薬品局(FDA)が警告を発しました。FDAによると、これらの製品にはラベルに記載なく使用制限のある有効成分が含まれており、一部処方薬と組み合わせたとき、血圧を危険なレベルで下げる恐れがあるとのことです。



FDA Warns Four Companies for Selling Tainted Honey-based Products with Hidden Active Drug Ingredients | FDA

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-warns-four-companies-selling-tainted-honey-based-products-hidden-active-drug-ingredients





Honey marketed for 'sexual enhancement' could be dangerous, FDA warns | Live Science

https://www.livescience.com/fda-warning-sexual-enhancement-honey



FDAが警告を発したのはThirstyrun LLC(US Royal Honey LLC)、MKS Enterprise LLC、Shopaax.com、1am USA Incorporated dba Pleasure Products USAの4社。





FDAの調査によると、この4社が扱う製品の一部から、未申告の医薬品有効成分であるタダラフィルやシルデナフィルが検出されたとのこと。いずれも「ホスホジエステラーゼ5阻害剤」であり、タダラフィルは「シアリス」、シルデナフィルは「バイアグラ」の名で、それぞれ勃起不全(ED)治療薬として知られています。



タダラフィル、シルデナフィルとも認可された医療専門家の監督下で使用するよう制限がかかっているもので、ニトログリセリンなどに含まれる硝酸塩との相互作用で、血圧を「危険なレベル」まで下げる恐れがあります。硝酸塩は、糖尿病や高血圧、高コレステロール、心臓病などの人が服用するケースがあります。



FDA規制担当副コミッショナーのジュディ・マクミーキン氏は「このような汚染されたハチミツベースの製品は、消費者が隠れた成分に関連するリスクや、摂取する可能性がある他の薬との相互作用を知らない可能性が高く危険です」「成分不明のまま販売された製品は消費者にとって危険で、場合によっては命に関わることがあります。我々は消費者に、オンラインや店舗で買い物をする際、健康を危険にさらす製品を購入しないように警戒を怠らず、代わりに、FDA承認済みの効果的な治療法を求めることを推奨します」と述べました。



該当する製品は日本でも「公式通販サイト」と称するサイトで販売しているものがあるため、くれぐれも気をつけてください。