新疆ウイグル自治区の偽情報を流すTwitterアカウントが600件以上発見される

中国政府は新疆ウイグル自治区で暮らす人々を迫害しているとして世界中から非難されています。そんな中、調査会社のNisosが「強制労働の否定」など新疆ウイグル自治区に関する肯定的な情報を拡散する不正なTwitterアカウントを648件発見したことを報告しています。 Influencing the Narrative: Nisos Investigates an Inauthentic Xinjiang Twitter Network - Nisos https://www.nisos.com/blog/xinjiang-twitter-network-report/ Nisosが2022年4月25日に公開した報告書によると、発見された648件のアカウントの88.9%は2021年8月以降に開設されており、複数のアカウントが全く同じ内容のツイートを投稿することもあったとのこと。加えて、多くのツイートに「#xinjiang(新疆ウイグル自治区)」というハッシュタグが付与されていたことも確認されています。 ツイートの一例が以下。3つのアカウントが同一のムービーと共に「Asharさんは新疆ウイグル自治区のマナス県で育ちました。彼女は反中国的な西側諸国やアメリカが主張している新疆ウイグル自治区での強制労働を見たことがありません」という同一の文面が記されており、「#xinjiang」「#humanrights(人権)」「#happiness(幸福)」といったハッシュタグが付与されています。

2022年04月27日 16時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

