2022年04月27日 17時05分 メモ

市庁舎内でのマイニング計画を市議会が承認、アメリカでも初の試み



テキサス州北部フォートワース市の市議会で、市庁舎で仮想通貨ビットコインのマイニングを行うプログラムが全会一致で承認されました。自治体がビットコインのマイニングを手がけるのは、アメリカで初の試みです。



Fort Worth OKs mining at City Hall. Not coal, not gold – bitcoin! - Fort Worth Business Press

https://fortworthbusiness.com/business/fort-worth-oks-mining-at-city-hall-not-coal-not-gold-bitcoin/





Fort Worth becomes the first US city to mine Bitcoin - Axios Dallas

https://www.axios.com/local/dallas/2022/04/26/fort-worth-first-us-city-mine-bitcoin



承認されたのは、フォートワース市とテキサスブロックチェーン評議会による6カ月のパイロットプログラム。マイニングマシンはセキュリティリスクを最小限に抑えるため、プライベートネットワークに収容され、市庁舎の情報技術ソリューション部門のデータセンターにおいて、24時間年中無休でマイニングを行います。





議会事務局のカルロ・カプア副主任によると、マイニングはマイニングプール「Luxor Mining Pool」に参加する形で行われ、Luxorは必要なメンテナンスや修理の支援に同意しているとのこと。



マイニングで得られたビットコインは一定基準に達した時点で換金し、資金を市の口座に振り込む予定となっています。基準がいくらになるか、カプア氏は明らかにしませんでしたが、あくまでマイニングの意義や影響を測るためのプログラムということで、収益は最小限に抑えられる見込みです。



フォートワース市のマティー・パーカー市長は「ブロックチェーン技術と仮想通貨が金融情勢に革命を起こす中、我々はフォートワースを『テック・フレンドリー』な都市に変えていきたいと考えています」と述べたとのことです。