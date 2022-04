子どもたちに仮想通貨やVRを教えるプログラムが増加中、「本当に仮想通貨やNFTが子どもたちの将来に役立つのか？」との疑問も

・関連記事

多くの学生が仮想通貨とブロックチェーン技術に興味を持ち始めている - GIGAZINE



「NFT」をゲーマーは嫌うが音楽ファンは好む、一体なぜ? - GIGAZINE



「NFTはアーティストを守るはずだったがそうはなってない」という指摘 - GIGAZINE



NFTは技術に精通したエリートによる「マルチ商法」に過ぎないとの指摘 - GIGAZINE



デジタルな概念に唯一無二の価値を与える「非代替性トークン(NFT)」とは一体何なのか? - GIGAZINE



すべての親が子どもに書くべき、お金の使い方を記した「マネーレター」 - GIGAZINE



幼い子どもがYouTubeで育つ社会は従来にない未知の世界を作り出すかもしれない - GIGAZINE



2022年04月18日 07時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.