「Amazonが新しい仮想通貨を発行する」とかたる詐欺が横行中

・関連記事

Discord経由で1700万円相当の暗号資産が詐欺師に - GIGAZINE



4000億円相当のビットコインと共に暗号資産投資企業の若き創設者兄弟が失踪 - GIGAZINE



なぜインドで3000億円のビットコイン詐欺が発生したのか? - GIGAZINE



人気ドラマ「イカゲーム」に便乗した暗号資産詐欺が発生、一時32万円超だったコインが一瞬でほぼ無価値に - GIGAZINE



インド首相のTwitterアカウントが乗っ取られ「ビットコインを法定通貨にする」とのうそをツイート - GIGAZINE



たった1人から42億円相当の暗号資産を盗み出した10代の若者が逮捕される - GIGAZINE



NFTプロジェクト「Evolved Apes」の開発者が3億円以上の暗号資産を持ち逃げ、だまされた投資家らは新プロジェクトを発足 - GIGAZINE



2021年12月27日 06時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.