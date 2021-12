2021年12月22日 12時00分 セキュリティ

Discord経由で1700万円相当の暗号資産が詐欺師に



Twitchの共同創業者であるジャスティン・カン氏が立ちあげた非代替性トークン(NFT)マーケット「Fractal」の公式Discordチャンネルがハッキングされ、ユーザーが保有していた15万ドル(約1700万円)相当の暗号資産が詐欺師の手に渡ったことが判明しました。



Our Discord got hacked today.. A letter to the Fractal community | by Fractal | Dec, 2021 | Medium

https://fractal.medium.com/dear-fractal-community-70173e8a5ea7



Scammers steal $150K worth of crypto from NFT project with Discord hack - The Verge

https://www.theverge.com/2021/12/21/22848840/scammers-steal-crypto-nft-project-fractal-discord-hack-solana



カン氏が立ちあげたFractalはゲームを基盤にしたNFTマーケットであり、ブロックチェーンには新興ネットワークのSolana(SOL)を採用しています。Fractalにはゲーム会社が直接アバターやデジタルアイテムを販売するマーケットと、ユーザー間によるトレーディング用のマーケットがあるとのことで、プロジェクトチームは発表から数週間のうちにプラットフォームを公開したいと述べていました。



Fractalは公式Discordチャンネルで10万人以上のユーザーを集めるなど、NFTの支持者から注目されていましたが、同時に詐欺師もFractalに目を向けていた模様。現地時間の12月21日、カン氏はTwitterで「私たちの@fractalwagmi(Fractal)のDiscordアナウンスボットがハッキングされました」と述べ、Discordの公式チャンネルがハッキングされたことを明かしました。





詐欺師はイベント発生時に指定したURLにPOSTリクエストを行うWebhookを介して、Discordチャンネルに不正なメッセージを投稿したとのこと。メッセージには、Fractalの公式チームが新たに発行した(ミントした)NFTを受け取るためには、投稿したURLをフォローしてSolanaのウォレットを接続する必要があると記されており、NFTの受け取りを期待した一部のユーザーがウォレットを接続しました。



ところが、実際にウォレットを接続したユーザーがNFTを受け取ることはなく、代わりにウォレット内のSolanaが詐欺師に送金されてしまったとのこと。被害者の総数は373人であり、被害総額は約15万ドル(約1700万円)ほどと見積もられています。



この事態を受けてFractalの公式Twitterアカウントは、「私たちはいかなるミントも発表していません。この主張をプッシュする全てのURLは詐欺です。これらのリンクやミントを信用しないでください」と投稿しました。





なお、詐欺師によるメッセージが投稿される数時間前には、Fractalの公式Twitterアカウントがトークンのエアドロップ(配布)をほのめかすようなツイートを投稿していました。NFTユーザーはトークンのミントや配布に敏感なため、詐欺師はこの投稿に合わせて偽のメッセージを送信した可能性があると指摘されています。





Fractalは今回の詐欺について説明する公式ブログの中で、被害者に対する全額補償を計画していると発表。誤ってSolanaウォレットを接続した被害者に対し、ウォレットを削除しないように呼びかけています。今後のNFT配布に関する情報は公式Twitterを通じて伝えられ、正式なメッセージには「#ProofOfJustin」というハッシュタグと共にカン氏のビデオが添付されるとのこと。また、FractalはDiscordのトラスト・セキュリティチームと連絡を取り合ってハッカーの追跡に協力しているそうです。





さらに、Fractalは今後も何らかの詐欺が起こる可能性があるとして、ユーザー自身にも詐欺への警戒を強めるように呼びかけています。「暗号資産に関連した何かが正しくないと感じたならば、たとえ最初は正当のものに見えても先に進まないでください。暗号資産には『元に戻る』ボタンがないため、最善の判断を下さなければなりません。FractalはNFTのエアドロップに課金しません」と述べました。



なお、近年では暗号資産やNFTに関係する詐欺が多発しており、ダミーのNFTプロジェクトを立ちあげて投資家から集めた暗号資産(仮想通貨)を持ち逃げする事件も起きています。



NFTプロジェクト「Evolved Apes」の開発者が3億円以上の暗号資産を持ち逃げ、だまされた投資家らは新プロジェクトを発足 - GIGAZINE