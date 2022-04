Windowsを自動更新する「Windows Autopatch」が2022年7月に登場

Microsoft: Windows Autopatch steals the 'fun' from Patch Tuesdays https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-windows-autopatch-steals-the-fun-from-patch-tuesdays/ Windows Updateが適切に設定されていればPCは基本的に最新の状態に保たれているはずですが、実際にはバックグラウンドでファイルのダウンロードが行われることが嫌われたり、再起動要求が煩わしかったり、また導入しているソフトウェアとの関係で容易にアップデートできなかったりと、さまざまな理由で、アップデートが行われていないことがあります。

多数のPCを導入している企業や組織では、それぞれのPCでちゃんとWindows Updateが行われているかどうかを確認するのにIT担当者が苦労することになります。この手間を省くため、WindowsやOfficeを自動的に最新の状態に更新する「 Windows Autopatch 」が登場します。 Get current and stay current with Windows Autopatch - Microsoft Tech Community https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-it-pro-blog/get-current-and-stay-current-with-windows-autopatch/ba-p/3271839

2022年04月11日 10時28分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

