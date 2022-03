Microsoftがクラウドサービスの競争を阻害しているとして独占禁止法違反でOVHcloudから訴えられる

クラウドコンピューティングサービス市場において、Microsoftが独占的地位を乱用し、競争を阻害しているとして、同業であるOVHcloudを提供しているOVH Groupe SASから訴えられていたことがわかりました。 Microsoft Faces Antitrust Complaint in Europe About Its Cloud Services - WSJ https://www.wsj.com/articles/microsoft-faces-antitrust-complaint-in-europe-about-its-cloud-services-11647463334

2022年03月17日 14時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

