2021年11月29日 10時36分 ソフトウェア

EUの企業連合が「MicrosoftがWindowsとバンドルでOneDriveを提供しているのは反競争的」と苦情を申し立てる



Microsoftは独自のクラウドストレージサービスであるOneDriveやオンラインミーティングツールであるMicrosoft Teamsなどを、Windowsとバンドルで提供しています。こういった動きが「反競争的である」として、企業連合がECに苦情を申し立てました。



EU tech sector fights for a Level Playing Field with Microsoft

https://antitrust.nextcloud.com/





EU coalition urges EU to push back against gate keeping by Microsoft, files official complaint

(PDF)https://antitrust.nextcloud.com/press-release.pdf



EU companies issue formal complaint against Microsoft OneDrive Windows integration | ZDNet

https://www.zdnet.com/article/eu-companies-sue-microsoft-onedrive-windows-integration/



Microsoft targeted in antitrust complaint to EU over OneDrive – POLITICO

https://www.politico.eu/article/microsoft-targeted-in-eu-antitrust-complaint-over-onedrive/



Nextcloudをはじめとするヨーロッパに拠点を置く複数の企業が連合を組み、「Coalitionfor a Level Playing Field」と呼ばれるウェブサイトをオープンし、Microsoftの反競争的行動について正式に不満を述べました。企業連合を主導するNextcloudは、MicrosoftがWindows 10およびWindows 11で自社サービスをバンドルで提供し、ユーザーにMicrosoftアカウントへのサインアップを促すことで、ユーザーの選択を制限し、競合するサービスを提供する他企業に対して不公平な障壁を作り出そうとしていると主張しています。



具体的には、MicrosoftはEUでの市場シェアを66%に拡大させているのに対して、EUのサービスプロバイダーは市場シェアを26%から16%にまで減少させている模様。Microsoftがこのような市場シェアの拡大を実現したのは、同社の技術的および販売上の利点によるものではなく、Windowsと自社サービスのバンドルを進めていることが原因であるとNextcloudら企業連合は主張しています。Windows上でMicrosoftが競合サービスよりも自社サービスを優先すること自体はEUの競争法において違法ではありません。しかし、企業が支配的な市場において地位を乱用するような行為は、法律に違反する可能性があります。そして、企業連合はMicrosoftの行為はこれに該当すると主張しているわけです。



Nextcloudは「Microsoftがゲートキーパーとしての地位を乱用して近隣市場でのリーチを拡大し、ユーザーをエコシステムの奥深くに押し込むことで、他のクラウドサービスベンダーを完全にブロックしています。したがって、成功へのカギは『良い製品』ではなく『競争をゆがめ、市場へのアクセスをブロックする能力』になりつつあり、より専門的なEUの企業は独自の利点で競争することができなくなっています」と述べ、Microsoftの行いにより健全な競争が行えなくなっているとしました。





Nextcloudの創設者兼CEOであるFrank Karlitschek氏は、「Microsoftの現在の行いは、同社がブラウザ市場で競争相手を打ち負かした際と非常によく似ており、これは結果的に10年以上にわたりほぼすべてのブラウザの進歩を止めることにつながりました。イノベーターの製品をコピーし、それを自身の支配的な製品とバンドルすることで、Microsoftは競合ビジネスを殺し、イノベーションを止めています。この種の行動は、消費者にとっても市場にとっても、そしてEUの地元企業にとっても悪いことです。企業連合を連立した他のメンバーと共に、我々はヨーロッパの独占禁止法当局に公平な競争の場を設け、顧客に自由な選択を与えるよう求めています」と語りました。



企業連合に参加している組織にはEuropean DIGITAL SME AllianceやThe Document Foundation、Free Software Foundation Europeなども含まれます。



また、NextcloudはECの競争総局に対して苦情を申し立てているだけでなく、ドイツの独占禁止法当局であるBundeskartellamtに対してもMicrosoftに対する調査を要請しています。加えて、企業連合のパートナー企業がフランスで同様の苦情を申し立てる準備を進めていることも明らかになっています。





なお、Microsoftが自社サービスをバンドルで提供していることについて苦情を申し立てているのはNextcloudだけではありません。SlackはMicrosoftがMicrosoft TeamsとOfficeを統合していることについて、EUに対して独占禁止法違反であると申し立てを行っています。