Microsoftの「OfficeとTeamsの抱き合わせ販売」について欧州委員会が独占禁止法違反の見解を通達

欧州委員会が「MicrosoftがTeamsをOffice 365やMicrosoft 365と抱き合わせ販売している現状は独占禁止法に違反している」とする予備的見解をMicrosoftに通達したことを発表しました。 Statement of Objections to Microsoft https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3446

2024年06月26日 10時41分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

