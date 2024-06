Google検索の無限スクロール機能が廃止される

Google is killing infinite scroll on search results - The Verge https://www.theverge.com/2024/6/25/24185727/google-search-continuous-scrolling-doomscrolling-graveyard Google検索では、検索結果ページを下までスクロールするとさらなる検索結果が連続して読み込まれるという仕様が組み込まれており、わざわざ次の検索結果ページを表示せずとも好みの検索結果を探せるようになっています。実際にページをスクロールすると新しい検索結果が読み込まれる様子は以下の動画の通り。 Google検索のページを下にスクロールすると検索結果が無限に読み込まれる様子 - YouTube この無限スクロール機能は、2021年10月にモバイル版、2022年12月にデスクトップ版に導入されたのですが、現地時間の2024年6月25日から、Google検索のデスクトップ版では廃止されました。さらに、Googleは2024年7月中にモバイル版でも無限スクロール機能を廃止する予定であることを明かしています。 無限スクロール機能が廃止されたデスクトップ版のGoogle検索では、検索結果ページの最下部まで移動すると「関連性の高い検索」の下に、次のページへのリンクが表示されます。

・関連記事

Googleの検索結果上位は「Googleが所有するウェブサイト」に占められているとの指摘 - GIGAZINE



Googleが「動画で検索する機能」を発表するもデモ動画に致命的なミスが見つかる - GIGAZINE



Googleいわく「タップされたモバイル広告のうち半数は意図せずタップされたもの」 - GIGAZINE



Googleによる検索エンジンオークションでメニューから排除されたDuckDuckGoが「根本的な欠陥がある」と指摘 - GIGAZINE



2024年06月26日 10時43分00秒 in ネットサービス, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.