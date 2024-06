EUがTeamsの抱き合わせ販売を巡ってMicrosoftを独占禁止法違反で告訴する予定

Microsoftは欧州委員会(EC)による「 OfficeとTeamsの抱き合わせ販売は独占禁止法違反 」との指摘に直面しており、ECは現地時間2024年6月24日の週にもMicrosoftを独占禁止法違反で告訴するのではないかと報じられています。 Brussels rolls out its newest weapon against Big Tech https://www.ft.com/content/a3f0c372-a978-44a1-a0f0-948a00ad4eb3

2024年06月25日 19時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

