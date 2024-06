2024年06月25日 20時00分 ネットサービス

全体で約4000億円の割引実績がある「第10回Amazonプライムデー」が2024年7月開催へ



電子機器、キッチン用品、美容用品、アパレルなど、35以上のカテゴリーの商品が大幅に安くなる、Amazonプライム会員向けのセール「Amazonプライムデー」が、2024年7月16日(火)0時から17日(水)23時59分まで開催されることになりました。



Amazon.co.jp | Amazon Prime Day(プライムデー)2024

https://www.amazon.co.jp/primeday





Amazon Newsroom - Amazon、10回目となる「プライムデー」を7月16日(火)0時から17日(水)23時59分まで合計48時間開催

https://amazon-press.jp/Top-Navi/Press-releases/Presselist/Press-release/amazon/jp/Prime/PrimeDay/2024/20240625_Kickoff/20240625_Kickoff/





2024年のAmazonプライムデーは7月16日から17日まで48時間開催 - About Amazon | Japan

https://www.aboutamazon.jp/news/amazon-prime/primeday2024



Amazon’s 10th Prime Day Event Returns July 16 & 17, With Millions of Exclusive Deals for Prime Members

https://press.aboutamazon.com/2024/6/amazons-10th-prime-day-event-returns-july-16-17-with-millions-of-exclusive-deals-for-prime-members



Amazon Prime Day 2024 returns on July 16-17

https://www.aboutamazon.com/news/retail/amazon-prime-day-2024-date



Amazon Primeトップであるジャミル・ガーニ氏は「プライムデーは、当社が年間を通じて会員の皆様にお届けする特典を祝うイベントであり、35以上の製品カテゴリーにわたる数百万件のお買い得品に加え、Amazonのデバイス、高品質なエンターテインメント、食料品、旅行などの割引を期間中に提供します。Amazonの顧客は2023年だけで、セールやクーポンで240億ドル(約3兆8300億円)近くを節約しています。その大部分はプライム会員の方々によるものです。2023年のプライムデーでは、25億ドル(約3990億円)以上の節約につながりました」とコメントしています。



一部の商品は、2024年7月11日(木)0時から先行セールが行われます。先行セールでの価格とプライムデーの価格は同じですが、商品によっては先行セール中に品切れになることもあります。



Amazon.co.jp | Amazon Prime Day(プライムデー)2024

https://www.amazon.co.jp/primeday/3/





なお、Amazon公式は「プライムデーを楽しむためのヒント」として、「ほしい物リストに気になる商品を登録しておき、セールになった時に通知を受け取る」「これまでの検索・閲覧履歴をもとにしたセール商品通知を受け取る」の2点を挙げています。