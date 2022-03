2022年03月24日 10時52分 ネットサービス

ロシアが「Googleニュース」へのアクセスを禁止、Googleもウクライナ侵攻を容認するYouTube広告を追加ブロック



ロシアの連邦通信・情報技術・マスコミ分野監督庁(Roskomnadzor)が2022年3月23日に、Googleニュースへロシア国内からのアクセスをブロックしたと発表しました。同日、Googleも同社の動画サービスのYouTubeで、ロシアによるウクライナ侵攻は事実でないと否定したり、侵攻を正当化したりする広告を禁止する方針を打ち出しました。



モスクワに拠点を置くロシアの非政府系通信社であるInterfaxは3月23日に、「Roskomnadzorはウクライナ情勢に関する信頼できない情報を含む多数の資料にアクセスできることを理由に、ロシア国内におけるGoogleニュースのサービスを遮断しました」と報じました。





これにより、ロシア国内から「news.google.com」へのアクセスが規制されたとのこと。Roskomnadzorは発表声明の中で、規制はロシア検察庁の要請によるものだと発表。「今回規制されたアメリカのインターネットニュースリソースは、ウクライナでの特別軍事作戦の経過に関する信頼性の低い資料や出版物へのアクセスを提供しています」と非難しました。ロシア政府は、2月24日に開始したウクライナ侵攻を、戦争ではなく同国における平和維持のための特別軍事作戦と位置づけています。



RoskomnadzorによるGoogleニュースの遮断は、規制当局により不適切と判断された報道を違法なものとして最高で15年の禁錮刑を科す「フェイクニュース法」が施行されたのを受けてのことです。





同日、Googleは「現在進行中のロシア・ウクライナ間の紛争を利益のために悪用したり、否定したり、容認したりしていると判断される広告の販売は支援できません」として、YouTubeでウクライナ侵攻を肯定する広告をブロックすることを発表しました。



Googleは、以前から暴力を扇動するコンテンツや悲惨な事件を否定するコンテンツを広告に利用したり、センシティブな出来事に便乗する広告を出したりすることを禁止しており、この方針が今回の戦争にも適用されたことになります。



Googleの広報担当者のマイケル・アシマン氏は、「ウクライナ戦争に関連する収益化ガイドラインを明確にし、場合によっては拡大することを視野に入れて追加措置を講じています」と話しました。



伝えられるところによると、Roskomnadzorは3月上旬に「ウクライナに関する誤情報を拡散する広告キャンペーンを停止するように」とYouTubeに要請したとのこと。しかし、YouTubeはRoskomnadzorの要請を無視し、逆にロシアの政府系メディア2社のYouTubeチャンネルを閉鎖しました。



