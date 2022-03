Googleが「ウクライナ侵攻に『戦争』という単語を使うな」とロシア語の翻訳業者に指示している

Googleでロシア市場向けの文章を翻訳していた翻訳業者が、2022年3月上旬にGoogleから「ロシアによるウクライナ侵攻は『戦争』と呼ばずに『緊急事態』と表現するように」と指示するメールを受け取ったと報じられています。ニュースメディアのThe Interceptによれば、このGoogleの指示は、ウクライナ侵攻直後に制定されたロシアの検閲法に準拠する方針によるものとのことです。 Google Ordered Translators to Replace References to Ukraine “War” https://theintercept.com/2022/03/28/google-russia-ukraine-war-censorship/ ロシアのプーチン大統領が2022年3月4日に署名した検閲法では、ロシア軍に関する誤情報を流すと最高で懲役15年が科されるなど、厳しい刑事罰が設定されています。この刑事罰の対象には、ウクライナ侵攻を「戦争」「侵攻」と称することも含まれると解釈されているため、ロシアによるウクライナ侵攻は、ロシア国内だと「特別軍事作戦」「(ウクライナの)緊急事態」などと表現されています。

・関連記事

インターネット検閲が進むロシアで検閲回避ネットワークを構築する動きが進んでいる - GIGAZINE



ロシアが「Googleニュース」へのアクセスを禁止、Googleもウクライナ侵攻を容認するYouTube広告を追加ブロック - GIGAZINE



Firefoxからロシア製検索エンジン「Yandex」で一発検索する機能が削除される - GIGAZINE



YouTubeがロシア国営メディアのチャンネルを全世界でブロック - GIGAZINE



AppleとGoogleがロシア政府の圧力に屈してアプリを削除していたことが発覚、政府のエージェントが企業幹部を「刑務所に連れて行く」と脅したため - GIGAZINE



Googleがロシアにおける「YouTubeやPlayストアでの課金」を一時停止、ただし理由は制裁ではない - GIGAZINE



Googleがウクライナ政府公式の空襲警報システムをAndroidに統合すると発表 - GIGAZINE





2022年03月29日 11時30分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.