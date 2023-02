Googleが独占禁止法違反訴訟関連の証拠を隠滅したと司法省が発表

インターネット検索における優位性を保つために 反トラスト法 (独占禁止法)に違反しているとして、アメリカ司法省はGoogleを提訴しています。この訴訟に関する資料を、証拠隠蔽のためにGoogleが意図的に破棄したと司法省が発表しました。 Justice Department Says Google Destroyed Evidence Related to Antitrust Lawsuit - WSJ https://www.wsj.com/articles/justice-department-says-google-destroyed-evidence-related-to-antitrust-lawsuit-5dad2d6 アメリカ司法省は2023年1月に、 広告事業が独占禁止法に違反している として Googleを提訴 しました。それ以前の2020年10月にも、インターネット検索および広告市場で反競争的かつ排他的な慣行を通じて独占状態を違法に維持しているとして、Googleは独占禁止法違反で司法省に提訴されています。 Googleが「独占禁止法違反」で司法省から提訴される - GIGAZINE

2023年02月27日 11時50分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

