Firefoxからロシア製検索エンジン「Yandex」で一発検索する機能が削除される



ウェブブラウザのFirefoxを開発するMozillaが、2022年3月14日にリリースしたFirefoxのバージョン「98.0.1」から、ロシアの大手IT企業「Yandex」や電子メールサービス「Mail.ru」で一発検索する機能を削除したことを明らかにしました。



ロシアがウクライナへの軍事侵攻を進める中で、各国政府や民間企業がロシアに対してさまざまな措置を執っています。すでにAppleやMicrosoft、Netflixなどがロシアでの製品販売やサービス提供を停止しており、Samsungもロシアへの製品出荷を停止したほか、YouTubeはロシア国営メディアのYouTubeチャンネルを全世界でブロックしています。



そんな中、Mozillaは2022年3月14日にリリースしたFirefoxのバージョン「98.0.1」のリリースノートで、「YandexとMail.ruは、Firefoxのドロップダウン検索メニューにあるオプションの検索プロバイダから削除されました」と報告しました。



Firefoxではアドレスバーから任意の検索エンジンを選択して検索できる機能がありますが、今回の修正によって検索オプションからYandexとMail.ruが削除されたというわけです。





また、YandexやMail.ru向けにカスタマイズされたFirefoxを使っていた場合、「98.0.1」に更新するとアドオンやデフォルトのブックマークといったカスタマイズ設定が削除され、Mozillaが提供するデフォルトの設定になるとのこと。



ソーシャルニュースサイトのHacker Newsでも、検索オプションからYandexを排除するMozillaの決定について話題となっています。



数年前から電子メールプロバイダーにYandexを使用していたというユーザーは、Yandexの製品はかなり優れており、検索エンジンも技術的にはGoogleに次ぐクオリティだと主張。ロシアへの制裁として以前のように使えなくなってしまったことで、代替策として新たなドメインとProtonMailを購入しなければならなくなったと述べています。





また、「ロシア政府の支持を表明していない企業をボイコットする意味があるのか?」というコメントには、「Yandexがロシアのプロパガンダを広めている」「民間企業への制裁が国の経済に対する打撃につながる」といった理由が挙げられていました。





「Yandexがこの措置を受けているのは残念です……」と記したユーザーは、Yandexの翻訳品質はGoogleよりも優れており、母国語でやりとりできるYandexを重宝していたとのこと。依然としてYandex翻訳の結果をコピーして貼り付けることはできるものの、Firefoxの決定はさらに多くの制限が引き起こされる兆候かもしれないとの懸念を記しています。