「Nintendo Switch(有機ELモデル)」の画面を3600時間点灯させ続けた結果とは？

WULFF DEN氏は上記の条件でNintendo Switch(有機ELモデル)を放置し続け、合計3600時間経過時点で検証結果ムービーを再度公開しました。 My OLED Switch Finally Burned In... - YouTube 同じスクリーンショットを表示させ続けて3600時間が経過したNintendo Switch(有機ELモデル)では、赤枠の部分が微妙に青くなっています。

WULFF DEN氏はNintendo Switch(有機ELモデル)の焼き付き耐性を確かめるために、Nintendo Switch(有機ELモデル)の発売当初から同じ画像を表示させ続け、2021年12月に「1800時間経過時点の検証結果」を公開。その時点では目視できる焼き付きは発生していませんでした。1800時間経過時点の検証結果ムービーは、以下から確認できます。 I left my OLED Nintendo Switch on for 1800 hours straight - YouTube 以下は、WULFF DEN氏の所有するスマートフォンです。画面を良く見ると、頻繁に表示されるキーボードや指紋認証マークが焼き付いていることが分かります。WULFF DEN氏は同様の焼き付き現象がNintendo Switch(有機ELモデル)でも発生するか否かを確かめるべく、Nintendo Switch(有機ELモデル)に同じ画像を表示させ続けました。

・関連記事

「Nintendo Switch(有機ELモデル)」が登場、より大きく美しいディスプレイに進化した新モデルに - GIGAZINE



「Nintendo Switch(有機ELモデル)」海外レビューまとめ、Nintendo Switchユーザーは買い替えるべきなのか? - GIGAZINE



「Nintendo Switch(有機ELモデル)」のディスプレイ保護フィルムをはがしてはいけないと海外メディアが注意喚起 - GIGAZINE



iPhone Xは同じSamsung製の有機ELディスプレイを搭載するGalaxyシリーズよりも焼き付きが起きにくいことが判明 - GIGAZINE



2022年03月08日 10時49分00秒 in ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.