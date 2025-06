Nintendo Switch 2の画面はどれぐらい傷つきにくいのか？カッターで削ったり火炙りしたりする動画が公開される

・関連記事

「マリオカート ワールド」のプロデューサーによる制作秘話が公開、「相互接続された世界」と「24人レース」が制作の始まり - GIGAZINE



Nintendo Switch2の発売前レビュー用の実機がメディアに貸し出されなかったのは6月5日の発売日当日に「本体の重要な機能とアップデート」が提供されるためか - GIGAZINE



Nintendo Switch 2のマニュアルにある「飛散防止フィルムをはがさないで」の注意喚起に注目が集まる - GIGAZINE



Switch 2でアップグレード可能なゲームと進化する内容について新しく11タイトルを任天堂が発表 - GIGAZINE



Nintendo Switch 2のパッケージ版ソフトにはゲームを起動するためのキーのみが保存された「キーカード」が存在することが明らかに、インターネット接続してゲーム本編データをダウンロードする必要あり&プレイ時はキーカードを差し込む必要あり - GIGAZINE



2025年06月06日 11時38分00秒 in ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article How scratch-resistant is the Nintendo Sw….