2025年06月04日 12時05分 ハードウェア

Nintendo Switch 2のマニュアルにある「飛散防止フィルムをはがさないで」の注意喚起に注目が集まる



任天堂のゲームハード「Nintendo Switch 2」がいよいよ2025年6月5日(木)に発売されるのに先駆けて、Nintendo of Europeが用意した「安全な使用方法」に関するマニュアルの一文が注目を集める事態となっています。



任天堂の公式サイトは地域によって微妙に仕様が異なり、日本ではWii Uやニンテンドー3DSの取扱説明書がダウンロードできるようになっていますが、Nintendo Switchはそもそも本体同梱の取扱説明書がないため、使い方などはNintendo Switchサポートサイトで確認するように案内されます。



一方、ヨーロッパ地域を担当するNintendo of Europeは、公式サイトでNintendo Switchの安全のしおりなどを公開しています。



Nintendo Switch 2はまだ発売前のためマニュアル類は一般向けに公開されていませんが、ゲーム系フォーラム・FamiBoards2で、Gavintendoというユーザーがマニュアルを発見。「The screen is covered with a film layer designed to prevent fragments scattering in the event of damage. Do not peel it off.(ディスプレイは、破損時に破片が飛び散らないようにフィルムで覆われています。はがさないでください)」という一文があったことから、「Nintendo Switchの有機ELディスプレイモデルと同じく、プラスチック製の飛散防止フィルムが貼られたガラスディスプレイであることが確認できるように思う」と投稿しました。Gavintendo氏の投稿をきっかけに、海外のゲーム系ニュースサイトを中心に「任天堂がフィルムをはがさないようユーザーに警告」などという形で情報が広がっています。



しかし、Gavintendo氏がコメントしているように、Nintendo of Europeが公開しているNintendo Switch・Nintendo Switch(有機ELディスプレイモデル)・Nintendo Switch Lite向けのマニュアルを確認すると、「有機ELディスプレイモデルでは飛散防止フィルムが貼られているのではがさないように」という呼びかけがあり、Nintendo Switch 2ではじめて注意を呼びかけたわけではありません。





また、飛散防止フィルムに関する文言はNintendo Switch 2向けの「CAREFUL USAGE(使用上の注意)」では11項目ある中の11番目です。



このほかに任天堂は以下のような使用上の注意を挙げています。



・製品の動作温度は5℃~35℃です。

・湿気の多い場所や温度が急変する場所に置かないでください。結露した場合は電源を切り、水滴が乾くまで待ってください。

・ほこりっぽい場所や煙の多い場所では使用しないでください。

・オーバーヒートを避けるため、本体やドックの吸気口・通気口をふさがないでください。吸気口・通気口にほこりや異物が付着した場合は掃除機で取り除いてください。

・ACアダプタケーブルの上にものを置かないでください。

・ACアダプタを接続する時は、回路の負荷容量に注意してください。

・ACアダプタを長時間使用しない時は、過電圧による破損を防ぐため、コンセントから取り外してください。

・ACアダプタが汚れた場合は、プラグを抜いて、乾いた柔らかい布で拭いてください。ゲーム機本体や付属品が汚れた場合は、電源を切り、ケーブルを抜いてから、少し湿らせた柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの溶剤の使用は避けてください。清掃後は、製品が完全に乾いていることを確認してから再度使用してください。

・プレイ中は周囲に注意してください。

・内蔵電池は、少なくとも半年に1回は必ず充電してください。長期間使用しないと充電できなくなることがあります。



ちなみに、日本のNintendo Switchの有機ELディスプレイモデルのページには飛散防止フィルムが貼られている旨の情報はありませんが、Q&Aには「有機ELディスプレイが破損したときに破片が飛散するのを防ぐための『飛散防止フィルム』を貼っています」という回答があります。



