「アメリカ政府の核爆発対策マニュアルがロシアのウクライナ侵攻後に更新された」と話題になるも内容は以前と変わらず

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻 が国際的な非難を浴びる中で、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は2月27日に核戦力を持つ 核抑止部隊に高度な警戒態勢へ移行するよう指示 するなど、核兵器が使用される懸念も浮上しています。そんな中、「アメリカ政府の核爆発対策マニュアルがロシアのウクライナ侵攻後に更新された」として、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsで話題となっています。 Nuclear Explosion | Ready.gov https://www.ready.gov/nuclear-explosion Updated rules on preparedness for nuclear explosion | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=30508709 話題となっている核爆発対策マニュアルは、アメリカ政府がさまざまな災害や緊急事態に備えたマニュアルを公開している「 ready.gov 」でチェックできます。「核爆発」のページにアクセスすると、大規模な核爆発への恐怖を引き起こすような画像が表示されていました。

2022年03月02日 20時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

