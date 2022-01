2022年01月31日 07時00分 生き物

「タバコの吸い殻をカラスに拾わせるプロジェクト」がスウェーデンで計画中



カラスは非常に賢い鳥であることが知られており、バラバラのパーツを組み立てて便利な道具を作り出せることや、霊長類より早く成体と同等の認知能力を獲得するといったことが知られています。そんなカラスの賢さを利用した「タバコの吸い殻や小さなゴミをカラスに集めさせるプロジェクト」が、スウェーデンのセーデルテリエという都市でスタートする予定です。



カラスの賢さを利用して町中のゴミ拾いをさせるという試みは以前から模索されており、2017年にはオランダのデザイナーがゴミを入れると餌が出てくる装置「Crowbar」を開発していると報じられています。また、2018年にはフランスのテーマパークで、6羽のカラスがゴミ清掃員として勤務を始めるとして話題を呼びました。



スウェーデンのスタートアップ・Corvid Cleaningは、カラスを訓練してタバコの吸い殻や小さなゴミを拾わせる方法を開発したと発表しました。Corvid Cleaningの創設者であるクリスチャン・ギュンターハンセン氏は、「カラスは自発的に参加してくれる野鳥です」「カラスは訓練するのが簡単であり、お互いに教え合う可能性も高いです。同時に、誤ってゴミを食べてしまうリスクも低いのです」と述べています。



ギュンターハンセン氏はプレスリリースで、「カラスに餌とタバコの吸い殻を交換するように教えることで、カラスは通りや広場をきれいにしてくれます。カラスが装置に吸い殻を入れると装置が餌を出す、物々交換のシステムになっています」と説明しています。Corvid Cleaningはセーデルテリエ当局と協力して、カラスを利用したゴミ拾いのパイロットプロジェクトを計画中だとのこと。



セーデルテリエの廃棄物処理担当者であるトマス・テルンストレーム氏は、「(プロジェクトは)セーデルテリエで食料廃棄業者と協力できる場所を見つけられるかどうか、そして資金調達のチャンスがあるかどうかにかかっています」とコメントしました。





ゴミ拾いやリサイクルを促進するNPOのKeep Sweden Tidy Foundationによると、スウェーデンでは毎年10億本ものタバコの吸い殻が通りに捨てられており、全てのゴミの62%を占めているとのこと。そのため、スウェーデンの各自治体は毎年多くのコストをかけて清掃を行っていますが、もしカラスがゴミを集めてくれればそのコストを削減できる可能性があります。



ギュンターハンセン氏は、「タバコの吸い殻を拾うコストの推定は、1本当たり80オーレ(約14円)かそれ以上、中には2クローネ(約35円)という人もいます。もしカラスがタバコの吸い殻を拾ってくれるなら、1本当たりのコストを20オーレ(約3.5円)に抑えられるかもしれません」と述べ、75%ものコスト削減につながる可能性があると主張しました。もしパイロットプログラムが成功した場合、タバコの吸い殻問題の恒久的な解決策として、スウェーデン全土に適用することが期待されているとのこと。



テルンストレーム氏は、パイロットプログラムを2022年の春にも開始したいと考えているそうで、「これ(カラスに吸い殻を拾わせるシステム)が他の環境でも通用するのであれば面白いですね。また、カラスにタバコの吸い殻を拾うように教えることができるのに、人間に吸い殻を地面に投げ捨てないように教えることができないという点も面白いです」と述べました。