仮想通貨・イーサリアムで使われている「Eth1／Eth2」という名称が段階的廃止へ、ユーザーへの影響は？

イーサリアム財団が、これまで仮想通貨・イーサリアムで使われていた「Eth1」「Eth2」という名称を変更することを発表しました。この変更により、Eth1は「実行レイヤー」、Eth2は「合意レイヤー」と呼ばれるようになるとのことで、名称変更の理由やユーザーへの影響が解説されています。 The great renaming: what happened to Eth2? | Ethereum Foundation Blog https://blog.ethereum.org/2022/01/24/the-great-eth2-renaming/ イーサリアムのプラットフォームはもともと プルーフ・オブ・ワークシステム (PoW) を採用していました。仮想通貨におけるPoWは、より多くの計算処理を行った人にコインが付与される仕組みとなっています。しかし、PoWは計算能力が高いマシンを持つ人に権力が集中してしまう傾向にある点が問題として指摘されてきました。そこで、計算処理量だけでなく、「仮想通貨をより多く・長く保有していること」が報酬条件に影響する、 プルーフ・オブ・ステーク (PoS) が新たに考案されました。 イーサリアムのPoSへの移行ロードマップは以下の通りで、2020年1月に計画がスタートしており、2022年中にはアップグレードが行われる予定です。

・関連記事

仮想通貨イーサリアムが消費電力を99%削減する仕組みへの移行を発表 - GIGAZINE



154兆円の総取引量をイーサリアムが記録、取引量の増加率はビットコインの約3倍 - GIGAZINE



ビットコインに次ぐ暗号資産「イーサリアム」の価格が急騰して4000ドル(約44万円)超へ - GIGAZINE



イーサリアムの「ロンドンハードフォーク」とは?マイニングへの影響は? - GIGAZINE



イーサリアムの考案者がエルサルバドルのビットコイン推進を批判、「暗号資産の自由の精神に反する」との指摘 - GIGAZINE

2022年01月26日 08時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.