昆布ゼロなのに「コンブチャ」と呼ばれる謎の発酵ドリンクの原料「SCOBY」で持続可能な浄水器を作ることができる

by Jason 欧米で人気のドリンク「Kombucha(コンブチャ)」は、その名から昆布を連想しますが、実は昆布とは無関係のドリンク。日本では「 紅茶キノコ 」として知られるコンブチャは、紅茶あるいは緑茶に砂糖を加え、培地で栽培されたキノコっぽいゲル状の塊を漬け込むことで発酵させた飲料です。「SCOBY(Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast:バクテリアと酵母の共生培養)」と呼ばれるこの塊を、市販の浄水フィルターより効果的なバイオフィルターにすることに成功したとの研究結果が発表されました。 Kombucha cultures make excellent sustainable water filters, study finds | Ars Technica https://arstechnica.com/science/2022/01/kombucha-cultures-make-excellent-sustainable-water-filters-study-finds/ コンブチャは日本ではあまり知られていませんが、2020年にはアサヒ飲料からも登場しました。見た目や味・香りについては以下の記事から読むことができます。 昆布ゼロなのに「コンブチャ」と呼ばれる謎の発酵ドリンク「KOMBUCHA(コン・ブチャ)」が数量限定・ファミマ限定で登場したので飲んでみた - GIGAZINE

2022年01月25日 19時00分00秒 in サイエンス, 食, Posted by logq_fa

