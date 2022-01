2022年01月20日 12時12分 メモ

「Googleへのデータ転送は違法」という判決が下りGoogleアナリティクスがEUで違法になる可能性



オーストリアのデータ保護当局であるDatenschutzbehörde(DSB)が、あるドイツの企業によるGoogleアナリティクスの使用がEU法に違反しているという判断を下しました。



Standarderledigung Bescheid - E-DSB - Google Analytics_DE_bk_0.pdf

(PDFファイル)https://noyb.eu/sites/default/files/2022-01/E-DSB%20-%20Google%20Analytics_DE_bk_0.pdf



Austrian DSB: EU-US data transfers to Google Analytics illegal

https://noyb.eu/en/austrian-dsb-eu-us-data-transfers-google-analytics-illegal



German company's use of Google Analytics 'breached GDPR' • The Register

https://www.theregister.com/2022/01/13/google_analytics_gdpr/



Google Analytics declared illegal in the EU.

https://tutanota.com/blog/posts/google-analytics/



Googleアナリティクスは、ウェブサイト上でユーザーの動きを詳しく追跡することができるGoogleのアクセス解析サービスです。2020年、Facebookがユーザーの個人データをアメリカに移動させているという点がEU一般データ保護規則(GDPR)に違反しているとして、EUからアメリカへの個人データ移転に関する欧州委員会の特例措置「プライバシー・シールド」を無効にする判決をEU司法裁判所(CJEU)が下し、FacebookやGoogleなどの企業はより実効的な制度を含む標準契約条項(SCC)に従ったデータ管理を求められるようになりました。



しかし、その後EUおよび欧州経済領域(EEA)加盟国の企業101社でSCCに反したデータの運用が行われていると指摘されるようになります。今回問題となったドイツ企業がEUおよびEEA内で初めて違法と判断されたことで、ほかの100社にも同様の判決が下されると見られています。





DSBは具体的な企業名を伏せた上で「問題のドイツ企業の運用は、アメリカの諜報機関による監視とアクセスの可能性が排除されず、GDPRに従った適切なレベルの保護が保証されていなかった。SCCはEU法を順守するのに十分ではない」という判断を下し、GoogleアナリティクスがSCCに準拠していてもGDPR違反の疑いは排除されないと論じています。



今回の判決は異議申し立てが行われる前の執行手続きのため、この段階でドイツ企業に罰則が科されることはありませんが、今後罰則が科される可能性も排除できないとのこと。この訴訟の申立人であるオーストリアの非営利団体・noybは「これまでで最大の成功の1つ」と称賛し、「1年半の間に2度もアメリカのクラウドサービスに関する判決が下されたので、法が施行されるのも時間の問題だ」と語りました。