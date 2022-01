Googleアナリティクスが違法な可能性がある国が一発で分かる「Is Google Analytics illegal」

ウェブサイト上のユーザーの動きを詳しく追跡することができるGoogleのアクセス解析サービス・Googleアナリティクスは、広告配信やユーザーに最適なコンテンツの配信の観点からウェブサイト所有者に重宝されています。しかし、その膨大なデータの管理を巡って、一部の国では「違法」と見なされる可能性があります。どの国なら違法なのか、具体的に教えてくれるウェブサイトが「 Is Google Analytics illegal」 です。 Is Google Analytics illegal? - Is Google Analytics illegal? https://isgoogleanalyticsillegal.com/ 「Is Google Analytics illegal」にアクセスすると、記事作成時点では以下のようにEU圏の地図のみが表示されます。「Is Google Analytics illegal」によると、Googleアナリティクスの使用が違法である可能性がある国は、オランダとオーストリアの2国。この2国は地図上で赤く表示されています。

・関連記事

「たとえ無料で便利でもGoogleアナリティクスを使うべきではない」という主張 - GIGAZINE



「Googleアナリティクス」を使ってハッカーがクレジットカード情報を盗み取った手口とは? - GIGAZINE



EU一般データ保護規則(GDPR)は「広告」健全化につながる希望か - GIGAZINE

2022年01月22日 22時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.