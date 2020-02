2020年02月05日 23時00分 セキュリティ

Google ChromeからGoogleのサイトにアクセスする時だけ送信される「x-client-data」とは?



ウェブサイトを閲覧するためのウェブブラウザは、HTTPを用いてサーバーにリクエストを送信し、リクエストを受けたサーバーからのレスポンスをもとにウェブサイトを表示しています。HTTPリクエストにはブラウザのバージョンといった情報が含まれていますが、GoogleのウェブブラウザであるChromeがGoogleのサイトにアクセスする際に送信するHTTPリクエストにのみ含まれる「x-client-data」というデータがGitHub上で話題になっています。



「x-client-data」の中身を確認するため、実際にChromeを起動してGoogleのトップ画面を表示し、HTTPリクエストのヘッダーを確認すると、確かに「x-client-data」という項目があります。





Google以外のサイトを表示した時には「x-client-data」の項目はありません。





「x-client-data」はBase64でエンコードされたものであり、実際に収集されているデータはChromeのバージョン情報を見ると確認できます。Chromeのアドレス欄に「Chrome://version」と入力すると表示される「バリエーション」という項目に記載されている文字列が、実際にGoogleが収集しているデータです。





「x-client-data」はGoogleが自社サイトのA/Bテストを行うために使用しているデータで、インターネットユーザーが用いるChromeをそれぞれ分けて識別するためのものです。Chromeのプライバシーポリシーには「X-Client-Dataは個人を特定できるような情報を含んでいません」と明記されています。





同じようにブラウザが送信するデータの一つであるIPアドレスは、欧州のデータ保護規則であるGDPRにおいて、個人を特定する情報に該当するとされています。IPアドレスが32ビットの整数値で表されるのに対し、「x-client-data」はIPアドレスよりもはるかに長い文字列で多くの情報量を持つデータであるため、「x-client-data」とIPアドレスを組み合わせれば、個人を特定することも不可能ではないとの指摘もあります。





「x-client-data」の収集に不安を覚える場合は、Chromeの拡張機能である「ModHeader」をインストールすることで「x-client-data」を任意の値に変更できます。



「Chromeに追加」ボタンをクリックすると、インストールが始まります。





インストールが完了すると、右側にModHeaderのアイコンが表示されるので、クリックします。





クリックすると設定画面が現れるので、Nameに「x-client-data」、Valueに「0」を入力。





入力後ChromeでGoogleのトップ画面を表示すると、きちんと設定が反映されているか確認できます。