ウェブサイトがJavaScriptとCookieなしで個人を追跡する方法が一発で理解できる「No-JavaScript fingerprinting」

なお、No-JavaScript fingerprintingのソースコートはGitHubで公開されています。 GitHub - fingerprintjs/blog-nojs-fingerprint-demo: A demo for the no-JavaScript fingerprinting article https://github.com/fingerprintjs/blog-nojs-fingerprint-demo/

・関連記事

使用中のGPUから個人を識別できる技術が登場、同じ型番のGPUでも正確に見分けられる - GIGAZINE



Googleの広告がブラウザのカメラやマイクへのアクセスを求めていたことが判明 - GIGAZINE



Googleが提案する「プライバシーバジェット」が抱える大問題とは? - GIGAZINE



Chromeで「情報削減されたユーザーエージェント文字列」のテストが開始 - GIGAZINE



Googleが「プライバシー第一」とする新技術「FLoC」の本質はプライバシーを侵害する追跡技術だという主張 - GIGAZINE

2022年02月07日 13時35分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.