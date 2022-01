アクションゲームを12時間プレイするだけで子どもの読解力が向上

Improving reading skills through action video games - Communiqués de presse - UNIGE https://www.unige.ch/communication/communiques/en/2022/ameliorer-la-lecture-grace-aux-jeux-video-daction/ Improving reading skills through action video games https://phys.org/news/2022-01-skills-action-video-games.html 読解力向上に有望な方法として考えられているのが、注意力のコントロールです。

現代社会では、読解力が低いと何かと苦労に直面する可能性が高くなります。特に、学校生活を送る子どもの場合、その苦労は計り知れないものとなります。これをなんとか改善すべく、ジュネーブ大学のチームが読解力を向上させるための機能を取り入れたアクションゲームを作り、子どもにプレイしてもらったところ、わずか12時間で効果が現れ、読解力が向上したとのことです。 Enhancing reading skills through a video game mixing action mechanics and cognitive training | Nature Human Behaviour http://doi.org/10.1038/s41562-021-01254-x

2022年01月18日 16時00分00秒 in サイエンス, 動画, ゲーム, Posted by logc_nt

