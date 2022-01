アメリカ疾病予防管理センターの公式データをベースに作成された新型コロナシミュレーションゲームが登場

アメリカ疾病予防管理センター(CDC) の統計情報をもとに、企業の中で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を広めて混乱を巻き起こすシミュレーションゲーム「 Covid Simulator 」が登場しました。 Covid Simulator Shows The Consequences Of Antivax Propaganda https://kotaku.com/covid-simulator-is-so-well-made-it-s-a-little-depressin-1848341801 Covid Simulatorがどんなゲームなのかは以下のムービーを再生すればわかります。 Covid Simulator Trailer - YouTube Covid Simulatorは、とある企業でCOVID-19がどのように広がるのか、感染拡大を防止するために何ができるのかを模索していくシミュレーションゲーム。混乱のために従業員を無理やりCOVID-19に感染させたり、COVID-19を変異させたりできるほか、感染拡大を防ぐために従業員にマスク着用やワクチン接種を義務づけることができます。 ゲームの最初に従業員数や感染者数、ワクチン接種者数を決定してからゲームを開始します。

2022年01月12日

