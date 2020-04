600万回以上も再生された「感染拡大を遅らせることがいかに大切か」が一発で分かるムービー

・関連記事

280万回も再生された「新型コロナウイルス感染症の流行初期における政治家・著名人の発言まとめ」ムービー - GIGAZINE



新型コロナウイルスで戦場と化した病院の実情を医師が訴えるムービーが公開中 - GIGAZINE



専門家が「新型コロナウイルスから予想される感染症の未来」について語るムービー - GIGAZINE



「新型コロナウイルス感染症はインフルエンザよりも恐ろしい」理由をムービーで解説 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの感染は拡大しているのか、それとも収束しているのかが理解できるムービー - GIGAZINE



世界中で1300万回以上再生された「コロナウイルスとは何か&あなたは何をすべきか」を解説するムービー - GIGAZINE

2020年04月08日 06時00分00秒 in 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.