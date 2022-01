YouTubeの投げ銭機能「スーパーチャットランキング」累計金額の2021年度ランキングが公開中、世界で最もスパチャを投げられたのは？

YouTubeのライブ配信中に、視聴者が配信者に金銭を寄付する方法の1つが「 スーパーチャット(スパチャ) 」です。YouTubeを中心に活躍する配信者にとってスーパーチャットは重要な収入源であり、YouTube関連のデータサイトであるPlayboardが発表する 2020年のスパチャランキング ではトップ10のうち8人が日本人で、そのうち7人がバーチャルYouTuber(VTuber)でした。そして、2021年のランキングでは、なんとトップ10のうち9人がVTuberだと判明しました。 Most Super Chatted Channels in Worldwide https://playboard.co/en/youtube-ranking/most-superchatted-all-channels-in-worldwide-yearly 2021年度のスーパーチャット累計金額ランキングは上記サイトで確認できます。Topic/Categoryで「All」、Dimensionで「Most Super Chatted」、Countryで「Worldwide」、「Period」で「Yeartly」、Dateで「2021」を選択します。

