2021年12月22日 13時20分 ネットサービス

Starlinkの衛星ブロードバンドはライバルを圧倒するパフォーマンスを発揮している



インターネット回線の速度計測サイト・Speedtest.netが、世界的にインターネットサービスを展開している衛星ブロードバンド各社のパフォーマンス測定結果を発表しました。これにより、イーロン・マスク氏率いるSpaceXの「Starlink」が競合他社より圧倒的に高いパフォーマンスを誇る一方で、ユーザーの増加により速度が低下しつつある実態が判明しました。



Starlink Expands but Q3 2021 Performance Flattens in Some Areas

https://www.speedtest.net/insights/blog/starlink-hughesnet-viasat-performance-q3-2021/



Elon Musk's Starlink sees average download speeds fall as more users join - SiliconANGLE

https://siliconangle.com/2021/12/21/elon-musks-starlink-sees-average-download-speeds-decrease-users-join/



以下は、2021年第3四半期におけるインターネット回線の速度の中央値を、衛星ブロードバンドのStarlink・HughesNet・Viasat・アメリカの全固定ブロードバンド回線(All Fixed)とで比較したもの。Starlinkのダウンロード速度は前四半期の97.23Mbpsから87.25Mbpsへと低下しており、これはユーザー数の増加による影響だと考えられています。





それでも87.25Mbpsという数字は、競合するHughesNetの19.30Mbps(前期の19.73Mbpsから微減)、Viasatの18.75Mbps(同18.13Mbpsから微減)を大きく引き離して固定ブロードバンドの119.84Mbpsに迫るもので、圧倒的な強さを見せました。





アップロード速度でもStarlinkは13.54Mbps(前期は13.89Mbps)で、固定ブロードバンドの18.03Mbpsに近いパフォーマンスを示しました。比較すると、Viasatは2.96Mbps(同3.38Mbps)、HughesNetは2.54Mbps(同2.43Mbps)でした。また、レイテンシの差はさらに大きく、Starlinkは44ミリ秒で固定ブロードバンドの15ミリ秒に比較的近かった一方で、Viasatは629ミリ秒、HughesNetは744ミリ秒と大差がつきました。Speedtest.netによると、これはStarlinkが低軌道に衛星を配置している一方で、残りの2社はそれよりも高い静止軌道に衛星を配置している影響とのこと。





高度2000km以下の低軌道を水色、高度3万5786kmの静止軌道を黒色の破線で示した以下の図を見ると、Starlinkが衛星としてはかなり地球に近い場所にあることが分かります。





今回の調査により、アメリカではStarlinkが固定ブロードバンドに近いパフォーマンスを発揮していることことが分かりましたが、地域によっては既に固定ブロードバンドを上回っています。例えば、南半球に位置するオーストラリアにおけるStarlinkのダウンロード速度は138.12Mbpsでアップロード速度が22.63Mbpsと、Viasatのそれぞれ15.6Mbps/1.04Mbps、固定ブロードバンドの51.17Mbps/18.03Mbpsを上回り、レイテンシ以外の点で他のサービスを大きく引き離すパフォーマンスを見せました。





また、北欧のベルギーでもStarlinkのダウンロード速度が127.46Mbpsで、固定ブロードバンドの72.9Mbpsを圧倒。アップロード速度も16.73 Mbpsと、固定ブロードバンドの17.98Mbpsよりわずかに遅いだけでした。





イギリスでもStarlinkはダウンロード速度が111.66Mbpsでアップロード速度が16.03Mbpsと、固定ブロードバンドの53.16Mbpsと15.77Mbpsを上回りました。ただし、パフォーマンスが高い分コストもかさみます。例えばフランスでは、一般的な固定ブロードバンド回線が月額30ユーロ(約約3800円)以下で提供されていますが、Starlinkは月額99ユーロ(約1万3000円)の料金がかかります。





飛ぶ鳥を落とす勢いのStarlinkは、2021年末の時点で約1700基の衛星を打ち上げており、最終的には3万基以上の衛星によるインターネット網を構築する計画とのことです。