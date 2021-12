27年にわたる巨大シロアリコロニー駆除の戦いでついに人類が初勝利、イギリス全土でのシロアリ大繁殖を阻止することに成功

イギリスのデヴォン州で1994年に勃発したシロアリ対人類の戦争が、ついに人類側の勝利で幕を下ろしました。繁殖力の高いシロアリに対して、イギリス側は数十万ポンド(数千万円)という公的資金を投じて抵抗を続け、シロアリの成長を繁殖を抑制する「昆虫成長調節剤」を投入してついにシロアリを根絶。イギリス全土へのシロアリ拡散を阻止できたというだけでなく、「世界で初めて人類がシロアリに勝利した例」として報じられています。 ‘A world first’: Devon calls victory in 27-year war on termites | Devon | The Guardian https://www.theguardian.com/uk-news/2021/dec/21/a-world-first-devon-calls-victory-in-27-year-war-on-termites イギリスのシロアリ戦争の幕開けとなったのは、1994年にデヴォン州在住の女性が「温室にシロアリが沸いた」と害虫駆除業者を呼んだことが発端でした。この害虫駆除業者が調査を行ったところ、すでに温室の地中にシロアリのコロニーが形成されており、すでに「数百万匹」も繁殖していたとのこと。

2021年12月22日 12時40分00秒 in 生き物, Posted by log1k_iy

