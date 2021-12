日本政府公式の「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」がリリースされたので接種証明書を発行してみた

・関連記事

レストラン・ジム・劇場などの利用時にワクチンパスポートを求めるプログラムをニューヨーク市が決定 - GIGAZINE



GoogleがAndroidにワクチンパスポート機能を搭載することを発表 - GIGAZINE



日本政府公式の新型コロナ接触確認アプリ「COCOA」がリリース、実際にインストールするとこんな感じ - GIGAZINE



新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」の「1メートル以内かつ15分以上」という検知条件を超えて接触の有無を確認できる「COCOAログチェッカー」 - GIGAZINE



新型コロナ接触確認アプリ「COCOA」が強制終了する不具合発生、問題特定までの流れはこんな感じ - GIGAZINE



新型コロナの「接触確認アプリ」は本当に役に立っているのか? - GIGAZINE

2021年12月20日 21時00分00秒 in レビュー, モバイル, ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.