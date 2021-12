2021年12月17日 07時00分 ハードウェア

Linuxのタッチパッド動作をMacbookなみの快適さにすることを目指すプロジェクトとは?



MacBookに搭載されているトラックパッドは二本指での画面スクロールや、ピンチイン・アウトによる画像やドキュメントなどの拡大縮小などのジェスチャー機能に対応しています。ソフトウェア開発効率化ツールを開発するGitClearのCEOを務めるビル・ハーディング氏は、LinuxをインストールしたデバイスでもMacBookに近い快適なトラックパッド操作を可能にするべくLinux向け入力ドライバの開発を進めており、その進捗を公開しています。



Linux Touchpad like Macbook Update: Touchpad Gestures Now Shipping ???? - GitClear

https://www.gitclear.com/blog/linux_touchpad_update_december_2021



ハーディング氏が開発に携わっているのは、Linux環境で広く使われている入力ドライバの「libinput」です。ハーディング氏は2018年頃にArch Linuxをインストールしたマシンのトラックパッド動作に不満を持ち、libinputの開発に参加。そして以下のアンケートフォームへの回答を基にLinuxのトラックパッド関連の問題点を洗い出しながら快適なトラックパッド操作実現のために開発を続けてきました。



How can we make the Linux touchpad experience better? - GitClear

https://www.gitclear.com/polls/linux_touchpad_experience



ハーディング氏が率いる開発チームのlibinputへの貢献によって、2021年12月までにディスプレイサーバーのXサーバーにおけるジェスチャー機能が実装され、2022年初頭にはWaylandにおけるジェスチャー機能も実装できる道筋が立ちました。また、GTKやQtといったUIツールキットにおけるジェスチャー機能への対応も完了しています。



さらに、アンケートによって需要が高いと判断されたアプリケーションでは各アプリケーションごとの対応が行われており、すでにFirefoxやGIMPではピンチイン・アウトによる拡大縮小が可能となっています。アプリケーションごとの対応は今後も順次行われる予定で、記事作成時点ではGIMPの回転機能やChrome/Chromiumにおけるジェスチャー機能への対応が焦点となっています。





なお、各ディストリビューションごとにlibinputのアップデートが提供されるタイミングは異なるとのこと。また、ハーディング氏はMacBookのトラックパッドにおける加速度カーブの模倣も目論んでおり、開発を順調に進めるべく以下のリンク先で支援金を募っています。



Sponsor @gitclear on GitHub Sponsors · GitHub

https://github.com/sponsors/gitclear