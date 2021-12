2021年12月01日 11時50分 ネットサービス

なぜFacebook親会社Metaに対しGIFサービス「GIPHY」の売却が求められているのか?



Facebookは2020年5月にGIFアニメ検索プラットフォーム「GIPHY」の買収を発表しましたが、2021年11月30日、イギリスの競争・市場庁(CMA)がFacebookの親会社であるMetaに対しGIPHYの売却を指示しました。



FacebookがGIFアニメ検索プラットフォームGIPHYの買収を発表したのは、2020年5月。買収額は430億円超になると報じられました。



Facebookが430億円超でGIFアニメ検索プラットフォームの「GIPHY」を買収 - GIGAZINE





GIPHYは、GIFアニメを検索したりTwitterやFacebookといったSNSで共有したり、ウェブサイトに埋め込んだりすることが可能なGIFアニメ検索プラットフォームであり、Facebookだけでなく様々なプラットフォームに利用されています。



この買収について調査を行っていたCMAは、2021年11月30日付けで「買収はイギリスのソーシャルメディアユーザーと広告主に害を与える」「ソーシャルメディアプラットフォームの競争を減らす」という見方を示しました。GIPHYはペプシやダンキンドーナツといったブランドがGIFアニメを通じて宣伝することを可能にする革新的なディスプレイ広告を展開しており、広告市場においてMetaの競合に当たります。このため買収によって、少なくとも広告市場においてMetaの強力な競合であるGIPHYを排除できるとCMAは示しています。





また、CMAは以下の点において買収がソーシャルメディアユーザーや広告主に有害であると述べています。



・Metaは他のプラットフォームからGIPHYへのアクセスを制限し、Facebook・WhatsApp・InstagramといったMeta所有のアプリケーションへのトラフィックを増やすことができる。イギリスにおいて、この3つのアプリはすでにユーザーがソーシャルメディアに費やす時間の73%を占めている。



・規約を変更することで、MetaはTikTok・Twitter・Snapchatという他のプラットフォームがGIPHYを利用する際にユーザーデータの提供を求めることができる。



独立調査グループのStuart McIntosh会長は「FacebookとGIPHYの連携により、すでにディスプレイ広告市場の挑戦者が1つ失われました。何も行動を起こさなければ、Facebookのソーシャルメディアにおける市場支配力が著しく増加することになり、将来的にはGIPHYにアクセスする競合をコントロールするようになるでしょう」「FacebookにGIPHYの売却を求めることで私たちは何百万人ものソーシャルメディアユーザーを守り、デジタル広告における競争と革新を促すことができます」とコメント。



競争・市場庁がテクノロジー企業に対してすでに完了した買収の撤回を求めたのは、これが始めてのこと。Metaは以前から売却に懸念を示す競争・市場庁に対し「GIPHYに独自の意味のあるオーディエンスはいません」「開発者とAPIパートナーは、引き続きGIPHYのAPIに同じようにアクセスできます」と説明してきており、今回の決定に対しても異議を唱える可能性があります。