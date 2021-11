2021年11月29日 12時30分 ネットサービス

ブラックフライデー当日のオンライン売上が史上初めて前年から減少



オンラインマーケティング分析やウェブ分析を行うAdobe Analyticsが、2021年11月26日(金)のブラックフライデーにおけるオンライン販売の売り上げレポートを発表し、2021年のブラックフライデー当日における売上が史上初めて前年を下回ったことがわかりました。



2021 Holiday Shopping Trends and Insights

https://business.adobe.com/resources/holiday-shopping-report.html



Online spending on Black Friday decreased for the very first time - The Verge

https://www.theverge.com/2021/11/28/22806233/black-friday-online-spending-decreased-first-time



2021年における売上を日にち別にみるとこんな感じ。左から11月11日、11月24日、11月25日、11月26日で、縦軸が支出額です。最も多いのがブラックフライデー当日となる11月26日で、約89億ドル(約1兆円)を記録しました。Adobe Analyticsによれば、2020年のブラックフライデー当日の売上は90億ドル(約1兆1000億円)だったとのことなので、前年をわずかに下回ったことになります。





Adobe Analyticsは「一部の店舗は早くて10月にブラックフライデーのプロモーションを展開したため、売上の減少は早期支出の増加が招いた可能性があります」と論じています。



Adobe Analyticsは、10月1日からの売上の日別推移を、商品ジャンル別でグラフにまとめています。コンピューターやおもちゃ、アパレル、電化製品などのほぼすべてのジャンルで、10月1日から日が経過するにつれて売上が減少傾向でした。





ただし、リフォーム用品だけは10月末に売上のピークを迎える形となっていました。





Adobe Digital Insightsの主任アナリストであるヴィヴェク・パンジャ氏は「ブラックフライデー当日の売上を見ると、これまで続いていた成長傾向が初めて反転したことがわかりました。買い物客は戦略的に商品を購入しており、シーズンの早い段階で購入してお得な情報を得るために買い物のタイミングを柔軟に変えています」とコメントしました。