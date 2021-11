2021年11月29日 13時00分 ネットサービス

SpaceXの衛星インターネット「Starlinkを使うな」とインド政府が名指しで勧告、ライセンス未承認のため



テスラのイーロン・マスクCEOが設立した宇宙開発企業・SpaceXの衛星インターネットサービス「Starlink」について、インド政府が2021年11月26日に、名指しでサービスへの加入を見合わせるよう求める通知を出していたことが分かりました。



インドの電気通信局(DoT)は11月26日に、「インドでStarlinkが、許可を受けないまま衛星インターネットサービスの事前登録および予約の受付を開始したことが分かりました。一般市民の皆さんは、Starlinkのサービスに加入しないようにしてください」との声明を発表しました。





DoTは、Starlinkの利用を見合わせるよう呼びかけたことについて、「Starlinkが国内で営業するのに必要なライセンスを取得していないため」と説明しています。DoTはまた、Starlinkに対してライセンスを取得するよう要請していると発表しています。



Starlinkは、2020年11月からアメリカなどでパブリックベータテストを開始しており、2021年11月1日にはインドでも事前予約を開始していました。Starlinkの発表によると、事前予約の受付を開始した翌日には予約数が5000以上に達していたとのことです。今回のインド政府の発表により、この予約受付開始は通信当局の正式な許可を得ないまま行われていたと判明したことになります。



by Tim Reckmann



Starlinkに事前予約をしたインドの顧客の注文がキャンセルされるのか、ライセンス取得までサービス開始が延期されるのかは不明です。Starlinkは、2022年までにインドで20万台以上のStarlinkデバイスを展開し、その80%をインフラの整備が進んでいない農村部など地方に配置することを計画しています。



Starlinkは、DoTの発表について尋ねたロイターに対し、「今のところノーコメントです」と回答しました。