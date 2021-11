無料で簡単にスマートフォンからシンプルなウェブサイトが構築できる「Straw.Page」を使ってみた

「Edit this site」または「Delete this site」をタップすればOKです。Straw.Pageはリリースされたばかりということもあり、使えない機能や不便な点もいくつか存在していましたが、近日中に「V2(バージョン2)」をリリースする予定とのことで、アップデートと共に修正される可能性があります。

・関連記事

無料でスマホからウェブサイトを作れるアプリ「Airsite」を使ってみた - GIGAZINE



「Notion」で作成したページからサクッとウェブサイトを構築できる「Anotion」を使ってみた - GIGAZINE



無料でプログラミング知識ゼロでもウェブページを簡単にGoogleスプレッドシートから作れる「sheetui」を使ってみた - GIGAZINE



無料でユーザー登録不要&アドレスを入力するだけで自動消去機能付きのウェブサイトを作成できる「sdnotes.com」 - GIGAZINE



無料で複数のテンプレートから簡単にウェブサイトを作成できる「Carrd」を使ってみた - GIGAZINE



2021年11月27日 15時00分00秒 in レビュー, モバイル, ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.