トルコリラ暴落を受けてAppleがトルコでの製品販売を停止

11月24日時点のオンラインストアでは、以下のように製品をカートに追加しようとした際に「Transfer: Currently Not Available(現在お届け不可能)」と表示される状況とのこと。

2021年11月23日、トルコの エルドアン 大統領の通貨安を容認する発言を受け、トルコリラがわずか1日で「一時15%安」という記録的な急落を見せました。この動きを受けて、Appleは同国における店頭販売・オンライン販売を停止しました。 Turkish lira crashes to historic low after Erdogan sparks selloff https://www.cnbc.com/2021/11/23/turkish-lira-plummets-to-historic-low-after-erdogan-sparks-selloff-.html Apple halts product sales in Turkey amid economic crisis [Update] - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/11/24/apple-halts-product-sales-in-turkey-amid-economic-crisis/ トルコリラは2021年10月中旬頃から史上最安値を連日更新している状況でしたが、トルコ中央銀行は通常ならば金融引き締めでインフレに対抗する局面にもかかわらず9~11月にかけて計4%の利下げを断行。この動きを受けて11月23日まで11日連続で下落を続ける中、エルドアン大統領は22日の演説で「高金利で通貨安が進む悪循環ではなく、投資や生産、雇用に着目した経済政策が必要だ」と中央銀行の利下げを正当化する旨の発言を行い、緩和的な金融政策を続けると示唆しました。 トルコリラ、1日で一時15%下落 大統領発言で: 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR233XI0T21C21A1000000/

2021年11月26日 11時20分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

