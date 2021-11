2021年11月15日 14時00分 メモ

大手映画館がビットコインなど暗号資産での決済を約束通りに導入



アメリカの大手映画館チェーン・AMCシアターズが、以前から検討していた暗号資産での支払いの受付を開始したことを発表しました。









AMC Theatres now accepts Bitcoin, but that's only the start - SlashGear

https://www.slashgear.com/amc-theatres-now-accepts-bitcoin-but-thats-only-the-start-12699170/



AMC Theaters now lets you buy movie tickets with Bitcoin - The Verge

https://www.theverge.com/2021/11/12/22779137/amc-theaters-movie-tickets-cryptocurrency-bitcoin-cash-ethereum-litecoin



AMCシアターズのアダム・アーロンCEOのツイートによると、決済時に利用できる暗号資産はビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、Litecoinの4種類。





また、オンライン決済サービスとしてApple Pay、Google Pay、PayPalなどの利用もできるようになったことも明らかになりました。



アーロンCEOによれば「すでに取引の14%で利用されている」とのこと。なお、この「取引」が暗号資産の決済の話なのか、Apple Payなどのオンライン決済も含めての話なのかは不明です。



AMCシアターズは、2021年8月にチケットや売店での物品購入にビットコインを利用できるようにすることを表明。その後、対応予定の暗号資産を拡大していました。



