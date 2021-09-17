大手映画館チェーンが暗号資産での支払いを受付へ
アメリカの大手映画館チェーン・AMCシアターズが、ビットコインやイーサリアム、ライトコイン、ビットコインキャッシュといった暗号資産での決済を順次開始することを明らかにしました。
amc: AMC CEO says theaters will accept other cryptocurrencies along with Bitcoin - The Economic Times
https://economictimes.indiatimes.com/markets/cryptocurrency/amc-ceo-says-theaters-will-accept-other-cryptocurrencies-along-with-bitcoin/articleshow/86252487.cms
AMCシアターズは2021年8月に「ビットコインをチケットや売店での支払いに利用できる決済システムを2021年末までに導入する」と表明しています。
AMC says it will accept bitcoin as payment for movie tickets by year-end
https://www.cnbc.com/2021/08/09/amc-says-it-will-accept-bitcoin-as-payment-for-movie-tickets-by-year-end.html
これに続いてAMCシアターズのアダム・アーロンCEOが「ビットコインだけではなく、イーサリアム、ライトコイン、ビットコインキャッシュも受け入れるという方針を確認した」と発表しました。
暗号資産の実生活での利用に関しては、クレジットカード大手・Mastercardが2021年内の対応を予定、同じくクレジットカード大手・Visaもビットコイン決済導入を検討していて、すでにPayPalは暗号資産での決済ができる「Checkout with Crypto」を開始しています。
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