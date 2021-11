ロケット開発ベンチャーのSpinLaunchが試作機打ち上げに成功、運動エネルギーを利用した独自の発射システムを採用

宇宙船の軌道打ち上げの方法を探ってきたベンチャー企業・ SpinLaunch が、ニューメキシコ州での試作機の打ち上げテストに成功しました。通常、宇宙船といえばブースターで打ち上げる方法が採られますが、SpinLaunchは代替方法として、運動エネルギーを利用した他で見たことのない方法を用いています。 SpinLaunch https://www.spinlaunch.com/ SpinLaunch completes first test flight of alternative rocket https://www.cnbc.com/2021/11/09/spinlaunch-completes-first-test-flight-of-alternative-rocket.html 打ち上げムービーは公式サイトの「 Suborbital Accelerator 」のページで見られます。同じものを、CNBC記者のマイケル・シーツ氏がTwitterで公開しています。

・関連記事

インターネット衛星147基を打ち上げるボーイングの計画にゴーサイン - GIGAZINE



SpaceXが民間人のみでの初の宇宙旅行ミッション「Inspiration4」を成功させる - GIGAZINE



光速の20%で宇宙船をアルファ・ケンタウリに送りこむ「ブレイクスルー・スターショット」計画の技術的課題とは? - GIGAZINE



中国の有人宇宙船「神舟12号」が宇宙ステーション「天宮」のコアモジュールとドッキング成功、宇宙飛行士3人が宇宙滞在へ - GIGAZINE



2021年11月11日 12時30分00秒 in 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.