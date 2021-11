若いゲーマーは「ゲームキューブ」がゲーム機だとわからずキッチン家電だと思っている

ゲームキューブ は任天堂が2001年に発売した家庭用ゲーム機であり、独特の立方体の形状を見るとさまざまな思い出がよみがえる人も多いはず。ところが、現代の若いゲーマーはもはやゲームキューブが何なのかわからず、キッチン家電か何かだと思っている人も多いことがわかりました。 Unpacking has a GameCube and younger players are confused - Polygon https://www.polygon.com/22772131/unpacking-gamecube-retro-gaming-indie-game-pass 以下がゲームキューブの画像。重厚感のある見た目の通り重量は約1.4kgで、持ち運びしやすい取っ手もあることから、インターネット上では「鈍器」とも言われています。「ゲーマーなら当然知っている」と思う人も多いかもしれませんが、これが何かわからない若いゲーマーもいるとのこと。

2021年11月11日 12時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1h_ik

