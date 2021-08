2021年08月07日 23時15分 乗り物

1回5000万円の宇宙旅行チケットをヴァージン・ギャラクティックが販売再開



創業者リチャード・ブランソン氏の「宇宙旅行」を成功させた宇宙企業のヴァージン・ギャラクティックが、宇宙旅行チケットの販売を再開しました。価格は45万ドル(約4960万円)です。







Virgin Galactic - Virgin Galactic Announces Second Quarter 2021 Financial Results

https://investors.virgingalactic.com/news/news-details/2021/Virgin-Galactic-Announces-Second-Quarter-2021-Financial-Results/default.aspx



Virgin Galactic says trips to space aboard its rocket plane will start at $450,000 per seat - CBS News

https://www.cbsnews.com/news/virgin-galactic-rocket-plane-price-tag-commercial-flights/



これはヴァージン・ギャラクティックの2021年第2四半期決算報告資料で明かされたもの。同社は2021年7月11日に、創業者であるリチャード・ブランソン氏を含めた最初の完全有人宇宙飛行に成功しています。宇宙飛行そのものは、021年5月に行ったものが3回目、ブランソン氏が参加したものが4回目です。





マイケル・コルグラジエCEOによると、2回のテストは商用旅客サービスに向けた大きなステップになったとのこと。今後、さらにテストを重ねることになるので、商用飛行が行えるのは近くても2022年第3四半期以降になる見込みだそうです。