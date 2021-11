スパイシーな味わいの再現度が極めて高い餃子の王将の「チキチキボーン風味スパイシーフライドチキン」を食べてみた

・関連記事

あのチキチキボーンが好きなだけ自作できる「チキチキボーンの素からあげ粉」を使ってみました - GIGAZINE



鶏のうま味がパリッとした薄衣で生きるローソンの「パリチキ」を食べてみた - GIGAZINE



顔が隠れるほど巨大な鶏から揚げ専門店「炎旨大鶏排」実食レビュー、6種類のスパイスを全部制覇してみた - GIGAZINE



2021年11月01日 23時30分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.