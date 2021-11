2021年11月02日 06時00分 ネットサービス

マインクラフトやXboxのゲームがもっと快適に遊べるようになる可能性、Microsoftによるモデレーション企業買収で



Microsoftが2021年10月29日に、コンテンツモデレーションを提供しているTwo Hatを買収したと発表しました。Microsoftは、AIを用いてネット上の嫌がらせなどを取り締まるTwo Hatの技術を、同社が展開しているXboxやマインクラフトといったゲーム事業におけるサービス向上などに役立てるとしています。



Two Hatは、ディズニー・インタラクティブでセキュリティを担当していたクリス・プリーベ氏が、ネットいじめにより当時15歳の女性が自殺した2011年の事件を契機に創設したコンテンツモデレーション企業で、AIを使ってメッセージや画像、動画などを分析し有害な投稿などを検知するコンテンツモデレーションを主な事業としています。以前から、MicrosoftとTwo Hatは取引関係にありましたが、今回の買収により連携が一層強化されることになります。なお、買収額などの詳細は不明です。





MicrosoftのXboxプロダクトサービス担当コーポレートバイスプレジデントのデイブ・マッカーシー氏は、「MicrosoftとTwo Hatは過去数年間、有害なコンテンツを人目に触れる前に検出し、削除するための積極的なモデレーション技術をゲームやほかのサービスに導入してきました。例えば、Two Hatの技術はXboxやマインクラフト、MSNのコミュニティの安全を守るのに役立てられています。今回の買収により、Microsoftのゲームやそのほかの幅広いコンシューマーサービスにおけるモデレーションがさらに加速され、外部のパートナーやTwo Hatの既存の顧客にも利用してもらえるようになると期待しています」と述べました。



また、Xbox部門代表のフィル・スペンサー氏はTwitterに「コミュニティの信頼と安全性は、Xboxの礎です。だからこそ、私はMicrosoftがコンテンツモデレーション分野のリーダーであるTwo Hatを買収したことをうれしく思います。私たちは、プレイヤーの安全のために投資を続けていきます」と投稿しました。





Microsoftは、2019年にAIでテキストメッセージをフィルタリングする機能を導入し、将来的には音声での会話もリアルタイムにフィルタリングする方針を打ち出しています。また、2021年にはGoogleやUberでプロダクトマネジメントを担当してきた経歴を持つマニック・グプタ氏をMicrosoft Teams担当コーポレートバイスプレジデントに登用するなど、消費者サービスの改善に力を入れています。



MicrosoftはAIによって音声会話をリアルタイムにフィルタリングすることを目指している - GIGAZINE





Two Hatのプリーベ氏とスティーブ・パーキスCEOは、発表声明の中で「私たちは、Microsoftの一員として、顧客とそのコミュニティのデジタル・ウェルビーイングをさらに向上させられることを楽しみにしています」とコメントしました。