致死性の病原菌入りアロマスプレーがスーパーマーケットや通販で販売されていた

アメリカでは2021年3月から7月にかけて、 類鼻疽(るいびそ) という主に東南アジアを中心に流行する感染症の患者が4人発生し、そのうち2人が死亡しました。アメリカ在住で直近の渡航歴もない人々が類鼻疽を発症した経路を調査した アメリカ疾病予防管理センター(CDC) は、「大手スーパーチェーンの ウォルマート で販売されていたアロマスプレー」に類鼻疽菌が含まれていることを突き止めました。 2021 Multistate outbreak of melioidosis | Melioidosis | CDC https://www.cdc.gov/melioidosis/outbreak/2021/index.html Deadly bacteria found in aromatherapy spray sold at Walmart | Live Science https://www.livescience.com/aromatherapy-spray-melioidosis-deadly-bacteria 類鼻疽は類鼻疽菌が原因で引き起こされる人獣共通感染症であり、類鼻疽菌は汚染された土壌や水から経口で感染したり、傷口を通して感染したりします。感染しても多くのケースでは発症しないものの、発症すると肺炎や敗血症、感染部位の化膿(かのう)といったさまざまな症状が見られ、致死率も高い恐ろしい病気です。

2021年10月25日 16時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

